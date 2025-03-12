Çorum'da Parkta Yangın Çıktı

Çorum'da çocuk parkına torpil atılması sonucu çıkan yangında parktaki bazı ağaçlar zarar gördü.
Gülabibey Mahallesi Bağcılar 77. Sokak'ta bulunan Ertuğrul Gazi Parkı'na giden motosikletli grup, ağaçlık alana torpil attıktan sonra parktan uzaklaştı.
Torpilin patlamasının ardından yangın çıkması üzerine vatandaşlar 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında parktaki bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangına neden olanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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