Çorum'da Pompalı Tüfekli Saldırı

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Çorum'da bir kişi girdiği iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Üçtutlar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde Ali Y.'ye ait iş yerine gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle iş yeri içinde ateş etti.

Saldırgan daha sonra araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde hasar meydana geldiği belirlendi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.