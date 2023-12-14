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Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Çorum'da aralarında husumet bulunan 2 kişi, Ata Caddesi'nde yürürken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise jandarma tarafından yakalandı.

Çorum\'da silahlı saldırı: 2 yaralı
14.12.2023 - 09:27,
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Çorum'da 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Serhat T, aralarında husumet bulunan Emre Y. ve Ali Ö'ye Ata Caddesi'nde kaldırımda yürüdükleri sırada içinde bulunduğu araçtan pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle canlı yayın yapan saldırgan ise Çorum- Ankara kara yolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Çorum, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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