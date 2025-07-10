Çorum'da bir tekstil firmasına ait atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde bir tekstil firmasının atık toplama alanında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Tekstil Atık Alanında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?