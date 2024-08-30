Çorum\'da TIR\'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi hayatını kaybetti

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ÇORUM'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonetin sürücüsü Ercan Yıldız ile yanındaki Tugay Çelik ve Turgay Ceğil hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çorum- Samsun kara yolu Şeker Fabrikası Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinden yola çıkan mobilya yüklü E.Y. yönetimindeki 16 KRJ 19 plakalı kamyonet, park halindeki 73 AAD 489 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Ercan Yıldız ile yanındaki Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenazeler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,