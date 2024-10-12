Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tuncer S. idaresindeki 34 NH 2690 plakalı cip ile Beşer S'nin kullandığı 19 UT 197 plakalı hafif ticari araç, Çorum- Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Meryem S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?