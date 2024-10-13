Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesut A. (38) idaresindeki 19 AZ 024 plakalı otomobil, Ankara- Tokat kara yolu Değirmendere kavşağında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Dursun A. (73), Fatma Y. (58) ve Kezban Y. (41) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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