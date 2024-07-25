Çorum'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Boran Eker (64) idaresindeki traktör Tatar köyü ile Aksungur köyü yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Boran Eker olay yerinde hayatını kaybederken eşi Songül Eker (64) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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