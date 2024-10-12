Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Alaca'da düzenlenen operasyonda 251 gram uyuşturucu tütün ve 406 hap ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

12.10.2024 03:46
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Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ile Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince, Denizhan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 251 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün ile 406 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda A.A. (24) ve G.D. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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