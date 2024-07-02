Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Zanlı Tutuklandı

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Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkez ve Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişiler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 770 gram uyuşturucu, 75 sentetik ecza ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.