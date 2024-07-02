Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonda, 3 bin 770 gram uyuşturucu, 75 sentetik ecza ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.07.2024 20:41
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Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkez ve Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişiler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 770 gram uyuşturucu, 75 sentetik ecza ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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