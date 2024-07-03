Çorum'da Vatandaşlar A Milli Takım'ın Çeyrek Finale Yükselişini Coşkuyla Kutladı

Çorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevinci yaşadı.
Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ün son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesinin sevincini araç konvoyuyla kutladı.
Araçlarıyla Gazi Caddesi'ne çıkan vatandaşlar, korna çalarak galibiyeti kutladı.
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