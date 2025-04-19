Çorum'da kasisten geçen araçtan düşen kovanlar, belediye ekiplerince yediemin otoparkına kaldırıldı.
Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi'nde bir araçtan kasisten geçtiği sırada 2 arı kovanı yola düştü.
İhbar üzerine caddeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Düşme sırasında kovandan kaçan arılar, bir süre sonra kovana geri döndü.
Arıcılık kıyafetleri giyen zabıta ekipleri, 2 arı kovanını araca alarak yediemin otoparkına götürdü.
Kovanların, sahibi bulunana dek yediemin parkında kalacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Yolda Düşen Arı Kovanları Toplandı - Son Dakika
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