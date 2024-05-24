Çorum'daki maden ocağı eylemi sona erdi - Son Dakika
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Çorum'daki maden ocağı eylemi sona erdi

Çorum\'daki maden ocağı eylemi sona erdi

Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması üzerine başlatılan eylem, tarafların anlaşmasıyla son buldu. İşçilerin iş sözleşmelerinin feshedilmesi, ihbar ve kıdem tazminatları ile 2 aylık maaş tutarında ücret ödemesi kabul edildi. Eylem sonrası işçiler ve aileleri maden ocağından ayrıldı.

24.05.2024 09:31
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Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması üzerine başlatılan eylem, tarafların anlaşmasıyla son buldu.

Türkiye Kömür İşletmelerine ait 220 kişinin çalıştığı maden ocağını işleten özel şirketin yöneticileri, işçileri 6 ay ücretsiz izne göndermek yerine iş sözleşmelerinin feshedilmesi, ihbar ve kıdem tazminatları ile 2 aylık maaş tutarında ücret ödemesini kabul ettiğini işçilere bildirdi.

Bunun üzerine işçiler, maden sahası ve maden ocağında 15 gündür sürdürdüğü eylemi sonlandırdı.

Bu karar üzerine sevinç yaşayan işçiler ve aileleri, maden ocağından ayrıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerine ait 220 kişinin çalıştığı maden ocağının işletme yönetiminin 9 Mayıs'ta madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması nedeniyle yaklaşık 150 işçi eylem başlatmıştı.

Kaynak: AA

Dodurga, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'daki maden ocağı eylemi sona erdi - Son Dakika

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