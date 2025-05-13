Çorum'dan 52 öğretmen ve 30 öğrenci Avrupa yolcusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'dan 52 öğretmen ve 30 öğrenci Avrupa yolcusu

Çorum'da Erasmus+ 2024 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında 20 okuldan 52 öğretmen ve 30 öğrencinin Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılacağı bildirildi.

13.05.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Erasmus+ 2024 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında 20 okuldan 52 öğretmen ve 30 öğrencinin Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitimde uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda eğitim projesi hayata geçirildi.

Projenin ilk aşamasında 12-16 Mayıs'ta Türkiyem İlkokulu, Albayrak İlkokulu ve Gazipaşa Ortaokulu'ndan 6 öğretmen Portekiz'de, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nden 5 öğretmen İtalya'da, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'ndan 2 öğretmen ise Belçika'da mesleki eğitim programlarına katılacak. Sonraki aşamalarla birlikte kentteki 20 okuldan toplam 52 öğretmen ve 30 öğrenci, Avrupa'nın farklı şehirlerinde eğitim programlarına katılma imkanı elde edecek.

Öğretmenler, ev sahibi ülkelerdeki okullarda yenilikçi öğretim yöntemlerini gözlemleyecek, dijital eğitim uygulamalarını yerinde inceleyecek ve eğitimde iyi örnekleri Türkiye'ye taşıyacak. Öğrenciler ise farklı kültürlerle tanışarak sosyal becerilerini ve yabancı dil yeterliliklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Erasmus+ projelerinin öğretmen ve öğrenciler üzerinde olumlu etkiler sağladığını bildirdi.

Erasmus+ programıyla öğretmen ve öğrencilerin yeni bir vizyon kazandığına dikkati çeken Çağlar, "Öğretmenlerimiz farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini yerinde inceleyerek mesleki donanımlarını artırırken, öğrencilerimiz farklı kültürlerle tanışarak çok yönlü gelişim imkanı buluyor. Bu sayede eğitimde hem bireysel hem kurumsal kapasitemizi artırıyoruz. Erasmus, ilimizde nitelikli eğitimin taşıyıcı gücü haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'dan 52 öğretmen ve 30 öğrenci Avrupa yolcusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

16:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump’ı İstanbul’a davet ettik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
22:35
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
22:28
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:25
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:41:05. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'dan 52 öğretmen ve 30 öğrenci Avrupa yolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.