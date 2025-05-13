Çorum'dan 52 öğretmen ve 30 öğrenci Avrupa yolcusu

Çorum'da Erasmus+ 2024 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında 20 okuldan 52 öğretmen ve 30 öğrencinin Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitimde uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda eğitim projesi hayata geçirildi.

Projenin ilk aşamasında 12-16 Mayıs'ta Türkiyem İlkokulu, Albayrak İlkokulu ve Gazipaşa Ortaokulu'ndan 6 öğretmen Portekiz'de, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nden 5 öğretmen İtalya'da, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'ndan 2 öğretmen ise Belçika'da mesleki eğitim programlarına katılacak. Sonraki aşamalarla birlikte kentteki 20 okuldan toplam 52 öğretmen ve 30 öğrenci, Avrupa'nın farklı şehirlerinde eğitim programlarına katılma imkanı elde edecek.

Öğretmenler, ev sahibi ülkelerdeki okullarda yenilikçi öğretim yöntemlerini gözlemleyecek, dijital eğitim uygulamalarını yerinde inceleyecek ve eğitimde iyi örnekleri Türkiye'ye taşıyacak. Öğrenciler ise farklı kültürlerle tanışarak sosyal becerilerini ve yabancı dil yeterliliklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Erasmus+ projelerinin öğretmen ve öğrenciler üzerinde olumlu etkiler sağladığını bildirdi.

Erasmus+ programıyla öğretmen ve öğrencilerin yeni bir vizyon kazandığına dikkati çeken Çağlar, "Öğretmenlerimiz farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini yerinde inceleyerek mesleki donanımlarını artırırken, öğrencilerimiz farklı kültürlerle tanışarak çok yönlü gelişim imkanı buluyor. Bu sayede eğitimde hem bireysel hem kurumsal kapasitemizi artırıyoruz. Erasmus, ilimizde nitelikli eğitimin taşıyıcı gücü haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.