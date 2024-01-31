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Çorum Mecitözü'nde Okulların İkinci Eğitim Dönemine Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Çorum Mecitözü'nde Okulların İkinci Eğitim Dönemine Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Çorum Mecitözü\'nde Okulların İkinci Eğitim Dönemine Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi için yapılması gereken çalışmaların ele alındığı bir toplantı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Bayram Köse başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul güvenliği konusunda alınması gereken tedbirler ve servis araçlarına yönelik denetimler görüşüldü. Toplantılara İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru ve okul müdürleri de katıldı.

31.01.2024 14:29
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde Okulların İkinci Eğitim Dönemine Hazırlık Toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Bayram Köse başkanlığındaki toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Bu toplantının ardından gerçekleştirilen Okul Güvenliği Toplantısı'nda ise okul çevrelerinde alınması gereken tedbirler, servis araç ve sürücülerine yönelik denetimler görüşüldü.

Toplantılara, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Mecitözü, Çorum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Mecitözü'nde Okulların İkinci Eğitim Dönemine Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Mecitözü'nde Okulların İkinci Eğitim Dönemine Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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