Çorum'un Osmancık ilçesinde sulama kanalı kenarında yaban geyiği görüntülendi. Çeltik üreticisi Ceyhan Dölcü, tarlasını kontrol etmeye gittiği sırada karşılaştığı geyiği cep telefonuyla kaydetti.

Osmancık ilçesine bağlı Girinoğlan köyünde, Kızılırmak Nehri yakınlarındaki Ortatepe mevkisinde sulama kanalı kenarında yaban geyiği görüldü. Çeltik üreticisi Ceyhan Dölcü, hasadın ardından tarlasını kontrol etmek için bölgeye gittiğinde geyikle karşılaştı. Dölcü, cep telefonuyla görüntülediği geyiğin kendisini fark etmesi üzerine ürkerek bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Bölgede daha önce ayı ve yaban domuzuna ait izlere de rastladığını belirten Dölcü, yaban hayvanlarının bölgede görüldüğünü ifade etti.