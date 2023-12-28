Çorum\'un Alaca ilçesinde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Değirmenönü köyünde Yusuf İsi, çalışmak için tarlaya gittiği sırada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 36 yaşındaki Seyit Serdar Cihan'a ait olduğu, Cihan hakkında 21 Aralık'ta kayıp ihbarı yapıldığı tespit edildi.

Cihan'ın, 21 Aralık günü saat 19.00 sıralarında Yıldızhan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.