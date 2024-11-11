Çorum'un ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Çorum'un ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Çorum'un ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

11.11.2024 16:18
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Çorum'un ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Osmancık ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce Eymir Mahallesinde oluşturulan alanda 3 bin 750 fidan toprakla buluşturuldu.

Osmancık Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada, ağaçlandırma seferberliği kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını belirterek, "Bu bölgede toplam 3 bin 750 fidanı toprakla buluşturduk. Bölgemizde ağaçlandırma çalışmalarına ve bölgemizin yeşil dokusuna katkı sağlamaya hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Etkinliğe Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Durhasan Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Osmancık Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, kamu görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dodurga

Dodurga Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla organize edilen etkinlikte 850 fidan dikildi.

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaç dikilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da Dodurga'da doğaya önem verdiklerini belirterek, "İlçemizi havasıyla, suyuyla, doğasıyla gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmek için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Yiğit ise 250 fıstık çam, 450 sedir çam ve 150 karaçam olmak üzere toplam 850 fidan dikildiğini kaydetti.

-Bayat

Bayat ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Bayat Orman İşletme Şefliğince Yatukçu Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu karşısındaki alanda tören düzenlendi.

Törende Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

-İskilip

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında İskilip'te 1500 fidan dikildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çukurköy köyünde düzenlenen etkinlikte 1000 mavi servi fidanını toprakla buluşturdu.

İlçede ayrıca 250 mavi servi ve 250 kara servi fidanı da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kaynak: AA

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