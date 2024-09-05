Güncel

Çorum'un İskilip ilçesinde 90 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Yenicami Mahallesi'ndeki eve giden bakıcı, yalnız yaşayan Düriye Börek'i (90) yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Börek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Börek'in cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.