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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde değerler eğitimi düzenleniyor - Son Dakika
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde değerler eğitimi düzenleniyor

Oğuzlar Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen eğitimde, veli ve öğrencilere ahlaki ve kültürel değerler anlatılıyor. Eğitimde dürüstlük, hoşgörü, saygı, sevgi, yardımlaşma gibi değerler aktarılıyor.

Çorum\'un Oğuzlar ilçesinde değerler eğitimi düzenleniyor
16.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:42
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde veli ve öğrencilere yönelik değerler eğitimi düzenleniyor.

Oğuzlar Gençlik Merkezince düzenlenen eğitimde, veli ve öğrencilere ahlaki ve kültürel değerler anlatılıyor.

Oğuzlar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş ve Gençlik Merkezi eğitim görevlisi Mustafa Gümüş tarafından verilen eğitimde dürüstlük, hoşgörü, saygı, sevgi, yardımlaşma, sorumluluk, çalışkanlık ve empati gibi değerler hakkında aktarılıyor.

Gümüş, toplumsal değerlerin insanları bir arada tuttuğunu dile getirerek, "Gençlik Merkezimizdeki değerler eğitimimizle gençlerimizin milli ve manevi yönlerini yükseltirken, aile olmanın önemini anlamlandırmayı amaçlamaktayız." dedi.

Kaynak: AA
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Gençlik, Oğuzlar, Gümüş, Çorum, Son Dakika

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