Çorum\'un Osmancık ilçesinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde aracında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen aracı takibe aldı.

Şefik G'nin kullandığı araç, ilçe girişinde durduruldu.

Araçta ve şüphelinin üst aramasında 19 gram sentetik uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.