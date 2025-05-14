Costa: Karadağ AB\'nin Genişlemesinde Örnek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ın AB'nin genişleme hususunda yakaladığı olumlu ivmenin en iyi örneklerinden birisi olduğunu söyledi.

Balkan turuna çıkan Costa, Sırbistan ve Bosna Hersek'in ardından Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya gelerek Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Devlet Konuk Evi Villa Gorica'da resmi törenle karşılanan Costa, Milatovic ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Karadağ, AB'nin genişleme konusunda yakaladığı olumlu ivmenin en iyi örneklerinden biri." dedi.

Karadağ'ın "2028'e kadar AB'nin 28'inci üyesi olacağız" sloganını takdirle karşıladıklarını ifade eden Costa, "Bu hedef daha önce gerçekleşirse de çok güzel olur." diye konuştu.

Costa, Karadağ'a bölgede AB üyesi olan ülkeler dahil komşularıyla iyi ilişkilere sahip olmaları tavsiyesinde bulundu.

Milatovic de Costa'nın ziyaretinin Karadağ'ın AB üyelik sürecinde ne derece kararlı olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Karadağ'ın AB üyelik sürecine en yakın ülke konumunda olmasından gurur duyuyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz 2028'de AB'nin sıradaki, 28'inci üyesi olmak." ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın AB üyelik sürecinde olan ülkelere örnek olabileceğine işaret eden Milatovic, "Tünelin ucundaki ışık biz olabiliriz. Genişleme sürecinin canlı olduğunun da bir kanıtıyız." şeklinde konuştu.

Costa, Balkan turu kapsamında bugün Kosova'yı da ziyaret edecek.