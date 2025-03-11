Crew-10 Görevi Fırlatılıyor

LOS ANGELES, 10 Mart (Xinhua) -- NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek yeni mürettebatlı görevi çarşamba günü fırlatacak.

NASA'nın açıklamasına göre Crew-10 kod adlı yeni görev, NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers'in yanı sıra Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Onişi Takuya ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotu Kirill Peskov'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek.

Açıklamada çarşamba günü ABD Doğu saatiyle 19.48'de NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak uzay aracının perşembe günü uzay istasyonuna kenetlenmesi planlanıyor.

Crew-10'un yörüngedeki laboratuvara varışının ardından NASA astronotları Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore ve Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov'dan oluşan SpaceX Crew-9 görevi Dünya'ya dönecek.

Williams ve Wilmore, kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Boeing'in Starliner uçağındaki teknik sorunlar nedeniyle haziran ayından bu yana uzayda mahsur bulunuyor.