Crew-12 mürettebatı ISS\'ten ayrıldı, Dragon perşembe Kaliforniya\'ya inecek

Crew-12 mürettebatı ISS'ten ayrıldı, Dragon perşembe Kaliforniya'ya inecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NASA, SpaceX Crew-12 mürettebatının çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılıp Dünya'ya dönüşe başladığını duyurdu. Dört astronotu taşıyan Dragon, ABD Doğu saatiyle 08.05'te istasyondan ayrıldı; aracın perşembe 11.34'te Kaliforniya kıyılarına inmesi planlanıyor.
LOS ANGELES, 7 Ekim (Xinhua) -- NASA, SpaceX Crew-12 görevi mürettebatının çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladığını bildirdi.
Dört astronotu taşıyan SpaceX Dragon uzay aracı, ABD Doğu saatiyle 08.05'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.
NASA'nın açıklamasına göre, uzay aracının perşembe günü 11.34 sularında Kaliforniya kıyılarına inmesi planlanıyor. Crew-12 mürettebatı aylardır uzayda görev yapıyordu.
NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Sophie Adenot ve Rusya Federal Uzay Ajansı kozmonotu Andrey Fedyayev'i taşıyan SpaceX Dragon uzay aracı, 13 Şubat'ta Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.
Kaynak: Xinhua
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