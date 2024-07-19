CrowdStrike Güncellemesi Dünya Çapında Soruna Yol Açtı - Son Dakika
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CrowdStrike Güncellemesi Dünya Çapında Soruna Yol Açtı

Siber güvenlik uzmanı Baran Erdoğan, CrowdStrike'ın doğru şekilde test etmediği bir güncellemeyi yapıp dünya çapında soruna sebep olduğunu belirtti. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın güncellemelerinden kaynaklanan küresel iletişim kesintisi hava yolu şirketleri ve bankalar dahil birçok sistemde teknik aksaklığa neden oldu. Sorunun çözümü için her cihaza manuel müdahale gerekiyor ve bu işlem tamamlanana kadar sorun yaşanmaya devam edecek. Siber güvenlik uzmanı, merkezi güncelleme yeteneği olan yazılımların kritik altyapılara kurulmaması gerektiğini vurguladı.

19.07.2024 13:13
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Siber güvenlik uzmanı Baran Erdoğan, CrowdStrike'ın doğru şekilde test etmediği bir güncellemeyi yapıp dünya çapında soruna sebep olduğunu belirterek, "Yazılımın kurulu olduğu her sistem çöktüğü için uzaktan yeni bir güncellemeyle sorun çözülemiyor. Sorunun çözümü için her cihaza manuel şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Bu işlem tamamlanana kadar sorun yaşanmaya devam edecek." dedi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın güncellemelerinden kaynaklanan küresel iletişim kesintisi tüm dünyayı etkiliyor.

Dünya genelinde hava yolu şirketleri ve bankalar dahil birçok sistemde teknik aksaklık yaşanıyor.

Siber güvenlik uzmanı Baran Erdoğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, CrowdStrike'ın, sunucu ve son kullanıcı sistemlerinin korunması için gelişmiş güvenlik yazılımları sağlayan ABD merkezli bir şirket olduğunu söyledi.

Bu şirketin yönetim sistemlerinin hepsinin ülke dışında olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sadece bunların yönettiği işletim sistemlerine kurulan yazılımlar Türkiye'deki cihazların içinde, bunun haricinde her şey yurt dışında. Bu tarz yazılımların merkezi olarak uzaktan kendini güncelleme yeteneği var. Kimseden habersiz uzaktan güncelleme yapabiliyorlar. Bu güncellemeyi yaparken doğru şekilde test etmedikleri bir güncellemeyi yapıp dünya çapında bir soruna sebep oldular." dedi.

"Sistem çöktüğü için uzaktan yeni bir güncellemeyle sorun çözülemiyor"

Erdoğan, hatalı güncellemelerin sonucunda sistemlerin çöktüğünü ve bu yazılımın kurulu olduğu tüm sistemlerde sorun yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Yazılımın kurulu olduğu her sistem çöktüğü için uzaktan yeni bir güncellemeyle sorun çözülemiyor. Sorunun çözümü için her cihaza manuel şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Her bir sunucunun ve cihazın kapatılması, özel operasyon modunda açılması ve içindeki hata veren dosyanın düzeltilmesi gerekiyor. CrowdStrike'ın yazılımını kullanan dünyadaki milyonlarca sistemde bunun yapılması gerekiyor. Bu işlem tamamlanana kadar düzeltilmeyen sistemlerde sorun yaşanmaya devam edecek."

"Bulut üzerinden merkezi yönetim yapılan sistemlerde risk var"

Bu tür aksaklıkların yaşanmaması için merkezi güncelleme yeteneği olan bu tarz yazılımların kamu kurumları, bankalar gibi kritik altyapılara kurulmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Her müşterinin kendi ortamında kurduğu eskiden beri kullanılan bir yapı vardı. Geldiğimiz noktada bulut çözümleri tercih edilmeye başlandı. Bulut üzerinden merkezi yönetim yapılan sistemlerin hepsinde bu risk var. Bunun çözümü, kritik altyapılara sahip kurumların bulut üzerinden merkezi olarak değil, kendilerinin yönetebileceği yapılara geçmesi." diye konuştu.

Erdoğan, bu yazılımların güvenlik açısından daha büyük bir riski olduğuna dikkati çekerek, "Bu yazılımlar merkezi olarak güncellenebildiği için CrowdStrike sistemleri hacklenmiş olsaydı, dünyada CrowdStrike kullanılan tüm cihazlara zararlı yazılım konulabilirdi. Bu risk de mevcut." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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