Crr'de İstiklal Marşı'nın Besteleri Yankılandı - Son Dakika
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Crr'de İstiklal Marşı'nın Besteleri Yankılandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Orkestralar Müdürlüğü, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı anısına tarihi bir konser düzenledi. İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndaki “Kabulünün 104. Yılında İstiklal Marşımız” adlı konserde, 1923’te İstiklal Marşı için açılan beste yarışmasına katılan 11 farklı eser seslendirildi. İBB orkestraları tarafından projelendirilen bu özel etkinlikte, şef Tolga Gülen yönetimindeki Atatürk Korosu izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

13.03.2025 12:41  Güncelleme: 12:54
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Orkestralar Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı anısına tarihi bir konser düzenledi. İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki "Kabulünün 104. Yılında İstiklal Marşımız" adlı konserde, 1923'te İstiklal Marşı için açılan beste yarışmasına katılan 11 farklı eser seslendirildi. İBB orkestraları tarafından projelendirilen bu özel etkinlikte, şef Tolga Gülen yönetimindeki Atatürk Korosu izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İBB Orkestralar Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı anısına tarihi bir konser düzenledi. "Kabulünün 104. Yılında İstiklal Marşımız" başlıklı konserin açılışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerin anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu mesajında, "İstiklal Marşı sadece bir şiir ya da beste değil, milletimizin en zor zamanlarında ortak ruhunu yansıtan en güçlü sembollerinden biridir. 104 yıl önce yazılan bu marş bugün hala hepimize ilham vermeye devam ediyor ve bizlere önemli bir sorumluluk yüklüyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu mirası bilim, sanat ve kültürle daha da ileri taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın açılış konuşmasını yapan İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Orkestralar Müdürü Ozan Bircan, bağımsızlık mücadelesinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal bir boyut taşıdığını vurguladı. Bircan, "Tarihimiz tüm dünyaya örnek ve umut olmuş mücadeleler ve bu mücadelelerin sonunda kazanılmış şanlı zaferlerle doludur. Bu zaferlerin arkasında, milletimizin cesaretle mayalanan, bilgi ve tecrübeyle harmanlanan azmi vardır. Bugün burada, bu azmin sanatsal yansımasını hep birlikte deneyimliyoruz" dedi.

"Dinleyiciler dönemin atmosferine taşındı"

Konserde, Tolga Gülen şefliğindeki Atatürk Korosu, eserleri orijinal notalarına uygun olarak seslendirdi. Konserde müzik yazarı ve araştırmacı Ersin Antep, İstiklal Marşı'nın bestelenme sürecine dair bilgiler paylaştı. Yarışmaya katılan bestecilerin eserlerini tarihsel bağlamlarıyla anlatan Antep, dinleyicileri dönemin atmosferine taşıdı.

1921 yılında Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve 12 Mart 1921'de kabul edilen "İstiklal Marşı" şiirinin hangi beste ile seslendirileceğine dair tartışmalar yaşanmış ve 1923'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir beste yarışması düzenlenmişti. Yarışmaya katılan bestelerden, ilk resmi beste olarak 1930 yılına kadar kullanılan Ali Rıfat Çağatay'ın 1924 tarihli düzenlemesi, konserde çağdaş bir yorumla sunuldu. Günümüzde halen resmi olarak kullanılan Osman Zeki Üngör'ün bestesi ise marşın müzikal kimliğini şekillendiren eser olarak gecede öne çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Crr'de İstiklal Marşı'nın Besteleri Yankılandı - Son Dakika

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