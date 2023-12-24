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Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, terörü kınadı - Son Dakika
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Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, terörü kınadı

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, terörü kınadı
24.12.2023 - 16:36,
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Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Zeki Avan, yaptığı açıklamada, şehit yakınları olarak peş peşe gelen şehit haberleriyle yüreklerinin yandığını vurguladı.

Türk milletine başsağlığı dileyen Avan, şunları kaydetti:

"Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şunu bilsinler ki vatan hainleri, şehitlik ve gazilik Türk askeri ve milleti için bir şereftir. Güvenlik güçlerimizin başarıları için dua ediyoruz. Şu an operasyonlara katılan ve görevi başında tüm güvenlik güçlerimize de başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ayaklarına taş değdirtmesin. Kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız her zaman onlarla birliktedir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, terörü kınadı - Son Dakika
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