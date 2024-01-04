Çubuk\'ta Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan ve bitişikteki iş yerine sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Çubuk Sanayi Sitesi'nde Hasan Kutlu'ya ait mobilya imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ali Ayar'a ait mobilya imalathanesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, her iki imalathanede hasara yol açtı.

Dumandan etkilenen iş yeri sahibi Hasan Kutlu'ya sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Öte yandan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.???????