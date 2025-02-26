Cudi Dağı'nda Kuzulama Sezonu

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Şırnak'ta terörden arındırılan Cudi Dağı'nın etekleri yeni doğan kuzuların sesleriyle yankılanıyor.

Yaz aylarını verimli otlaklara sahip Van, Hakkari ve Şırnak'taki yaylalarında geçiren ve havanın soğumasıyla Şırnak merkeze bağlı Cudi Dağı eteklerine dönen göçerler, terörden arındırılan bölgede kurdukları çadırlarda yaşıyor.

Ata mesleği koyun yetiştiriciliğini kendilerine ait arazilerde ya da kiraladıkları meralarda sürdüren göçerler, brandadan yaptıkları ağıllarda hayvanlarının barınmasını sağlıyor.

Son günlerde kış koşullarının ağırlaşmasıyla zorluk çeken göçerlerin, 2 ay önce başlayan kuzulama sezonunda da mesaileri arttı.

Rutin işlerinin yanı sıra günün 24 saati gebe hayvanları ve yeni doğan kuzuları korumak için ağılda vardiyalı nöbet tutan besicilere, kadınlar da destek veriyor.

"Bütün aile nöbetleşe hayvanlara bakıyoruz"

Merkeze bağlı Üçkiraz köyü mevkisinde ailesiyle koyun yetiştiriciliği yapan Mahmut Kaptan (43), AA muhabirine, çok zor olan göçerliği dede mesleği olduğu için sürdürdüklerini söyledi.

Zorlu koşullara rağmen işlerini severek yaptıklarını kaydeden Kaptan, "Kuzu doğumları döneminde çok yoğunluk oluyor. Bu yoğunluk 3 ay boyunca sürüyor. 7 gün 24 saat bütün aile nöbetleşe hayvanlara bakıyoruz. Doğum yapan koyunun yanında olmamız lazım. Yoksa hayvan boğulabilir. Doğum sonrası hemen yavru kuzuya süt veriyoruz." dedi.

Koyunlarının kuzu doğumlarının tamamlandığını bildiren Kaptan, ani hava değişikliği nedeniyle bazı kuzuların hastalandığını, bakımla bu süreci atlatacaklarını dile getirdi.

Son günlerdeki kar yağışıyla su sıkıntısının yaşanmamasını beklediklerini belirten Kaptan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aşılama ve küpeleme destekleri aldıklarını, ekiplerin hayvanların kontrolünü sağladığını bildirdi.

Kışlaklarda yaklaşık 5 ay kaldıklarını dile getiren Kaptan, "Yazın buralar ısınınca hayvanlarımızı serin yaylalara götürüyoruz. Yılın 12 ayı işimiz hayvancılık oluyor. Böyle geçiyor hayatımız. Buranın otu hayvan için daha verimli olduğu için burayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kışlak olarak Cudi Dağı yamacını kullanıyoruz"

Besicilerden İbrahim Soğunç (63) da ata mesleğini ailece sürdürdüklerini, 3 yıldır Cudi Dağı eteklerinde kaldıklarını anlattı.

Soğunç, "Her yıl farklı yaylalara gidiyoruz. 3 yıldır kışlak olarak Cudi Dağı yamacını kullanıyoruz. Hayat şartlarımız zor. Çadırda yaz kış yaşıyoruz. Buralarda elektrik olmadığı için aydınlatmamızı güneş enerjisinden alıyoruz." diye konuştu.

"Kent genelinde yüzde 70 oranında doğumlar bitti"

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız ise il genelinde 260 göçerin Şırnak merkeze bağlı kırsalı kışlak olarak kullandığını bildirdi.

Şırnak'ta toplam 1 milyon 260 bin küçükbaş hayvan olduğunu, bu hayvanların yüzde 65'ine göçerlerin baktığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Yazın yaylada kışın kışlaklarda olan besicilere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sağlık taramaları, küpeleme ve bilgilendirme amaçlı ziyaretlerimizde onların sorunlarına yardımcı oluyoruz. Her zaman onların hizmetinde olacağız, olmaya da devam edeceğiz. 2 ay önce koyunların kuzulama dönemi başladı. Kent genelinde yüzde 70 oranında doğumlar bitti. Aşılama ve sağlık kontrol aşamaları il genelinde devam ediyor. Göçerlere, ülke ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."