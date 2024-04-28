Adana'da Kafeteryada Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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Adana'da Kafeteryada Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Adana\'da Kafeteryada Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir kafeteryada çıkan yangın, iş yerinde hasara neden oldu. Beyazevler Mahallesi'ndeki işletmenin mutfağında çıkan yangına, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın mutfaktaki fritözden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

28.04.2024 17:45
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, kafeteryada çıkan yangın hasara neden oldu.

Beyazevler Mahallesi'ndeki işletmenin mutfağında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerine yayılan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kafeteryada hasara neden olan yangının mutfaktaki fritözden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

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