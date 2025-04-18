Çukurova'da Kiraz Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Çukurova'da Kiraz Üretimi Artıyor

İklim değişikliğiyle Çukurova'da kiraz yetiştiriciliği alternatif ürün olarak dikkat çekiyor.

18.04.2025 11:11
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TÜRKİYE'de genellikle Ege Bölgesi'nde yetiştirilen kiraz, iklim değişikliği ve üretim deseninin değişmesi ile Çukurova'da alternatif ürün haline geldi. Çukurova Üniversitesi'nden (ÇÜ) Doç. Dr. Burhanettin İmrak, kirazın dondan çok fazla etkilenmediğini belirterek, "Kirazın soğuklama gereksinimi birçok türe göre daha yüksek, kendini korumaya alabiliyor. Hiç etkilenmedi diyemeyiz ama eksi 8'leri gören Çukurova'da ancak yüzde 30 kadar etkilendi" dedi.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin İmrak, genellikle yüksek kesimlerde yetişen kirazı ovada, üniversite arazisindeki serada yetiştirdi. Hava sıcaklığının eksi 8 derecelere düşmesi ile serada bulunan diğer meyve ağaçlarının dondan etkilendiğini ancak kirazda bir problem yaşanmadığını gözlemlediklerini vurgulayan İmrak, yürüttüğü çalışmalar sayesinde yüksek verim de elde etti.

KİRAZDA YÜZDE 80 VERİM

Uzun yıllardır görülmeyen büyük bir afet yaşandığını dile getiren Doç. Dr. Burhanettin İmrak, "Uzun yıllardır görmediğimiz art arda yaşanan eksi derecelere düşüş, birçok meyve türünde don meydana gelmesine ve veriminin düşmesine neden oldu. Ancak kirazın soğuklama gereksinimi birçok türe göre daha yüksek, kendini korumaya alabiliyor. Hiç etkilenmedi diyemeyiz ama eksi 8'leri gören Çukurova'da ancak yüzde 30 kadar etkilendi. Mesela seramızdaki bir nektarin çeşidimiz hiç ürün vermezken, yüzde 100 etkilenirken kiraz çeşitlerimizden yüzde 80'lere varan ürün aldık. Bu da kirazın ovaya bir alternatif olarak gelebileceğini gösteriyor" diye konuştu.

300 DEKARDA KİRAZ ÜRETİCİLİĞİ

Genellikle pamuk, narenciye ve karpuz üreticiliği yapılan Çukurova'da artık kirazın çiftçi için alternatif bir ürün haline geldiğine dikkat çeken İmrak, "Çukurova dediğimizde akıllara narenciye, mısır, pamuk, soya, karpuz akıllara geliyor. Ancak üretici artık tüketicinin talebi ve piyasadaki boşlukları doldurma anlamında klasik ürünlerden farklı, yeni ürünlere geçişi tercih ediyor. Bölgemizde de Kozan, Karataş bölgesinde, Seyhan ilçesindeki Akkapı ve Hadırlı bölgelerinde büyük kiraz plantasyonları oluşturuldu. Son 5 yıldır buralarda yaklaşık 300 dekar üzerinde kiraz yetiştiriciliği yapılıyor. Mersin'de de muza yönelim çok fazla oldu. Bunlar biraz da iklim değişikliğinden kaynaklıdır. Bölgeler artık üretim desenini değiştiriyor. Burada önemli olan kriter, bölgeye uygun çeşidin seçilmesidir" dedi.

'KİRAZ, ÜMİT VADEDEN BİR ÜRÜN, ÖNÜ AÇIK'

İmrak, "Kiraz; ejder meyvesi, avokado ve muz gibi sektörde önü açık, ümit vadeden bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Piyasada hiç kiraz yokken üreticinin piyasaya kiraz sürmesi, sektörde potansiyelinin olması ve bunu çok iyi bir fiyata satabilmesi bu ürünü ön plana çıkardı. Şu anda kirazın kilosunu 3,5- 4 euroya ihraç edebilirsiniz. İhraç ettiğimiz ülkeler arasında birinci sırada Almanya geliyor. Burada önemli olan nokta ve üreticilere tavsiyemiz; kiraz üretim dönemini genişletmeleri ve üretim sezonunu yalnızca temmuz-ağustos ile sınırlandırmamalarıdır. Üretimin nisan-mayıs ayına çekilmesi ile birlikte bölgemizin erkenciliği, kiraz yetiştiriciliğinin de kaliteli olmasıyla üreticinin daha çok kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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