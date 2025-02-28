Çukurova'da Ramazan Öncesi Geniş Kapsamlı Denetim

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi ilçede geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Marketleri, şarküterileri, kuruyemişçileri ve gıda satışı yapan iş yerlerini denetleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi, gramaj kurallarına uygunluğunu ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi ilçede geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj kurallarına uygunluk, fiyat etiketleri, saklama koşulları ve genel temizlik durumu incelendi.

Özellikle ekmek fırınlarında ekmeklerin gramajlarının eksik olup olmadığı, kasaplarda etlerin tazeliği ve saklama koşulları, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediği kontrol edildi. Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceği ve vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtildi.