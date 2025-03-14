Cumartesi Anneleri'ne Adalet Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumartesi Anneleri'ne Adalet Talepleri

Uluslararası Af Örgütü, Cumartesi Anneleri'nin toplanma hakkının korunmasını talep etti.

14.03.2025 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake, Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta buluşmasıyla ilgili davada beraat kararı verilmesinin ardından, "Cumartesi Anneleri/İnsanları zorla kaybedilen yakınları için adalet talep etmek üzere her Cumartesi Galatarasay Meydanı'nda toplanma hakkına sahiptir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı meydandaki süregelen tüm kısıtlamaların derhal ve kalıcı olarak kaldırılmasını sağlamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dissanayake, gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması için 30 yıldır mücadele eden ve 2018 yılındaki 700'üncü Cumartesi Anneleri buluşmasında polisin müdahalesiyle karşılaşan 46 kişi hakkında verilen beraat kararını değerlendirdi. Dissanayake, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumartesi Anneleri'nin 700. barışçıl toplanmasının çevik kuvvet polisi tarafından şiddetle dağıtılmasından yaklaşık yedi yıl sonra protestoya katıldıkları için yargılanan 45 kişi nihayet beraat ettirildi ve çektikleri eziyete son verildi. Bu dava hiç açılmamalıydı ve yıllar boyunca sürüp gitmemeliydi.

Yetkililer, uzun yıllardır beklenen bu karardan gerekli sonucu çıkarmalı: Cumartesi Anneleri/İnsanları zorla kaybedilen yakınları için adalet talep etmek üzere her Cumartesi Galatarasay Meydanı'nda toplanma hakkına sahiptir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı meydandaki süregelen tüm kısıtlamaların derhal ve kalıcı olarak kaldırılmasını sağlamaya çağırıyoruz.

Cumartesi Anneleri ve destekçileri, 1995 yılından bu yana bini aşkın Cumartesi boyunca barışçıl protestonun öneminin güçlü bir simgesi oldular. Baskı, şiddet, gözaltı ve yargılamalar karşısında dahi olsa bu hakkı savunmalıyız."

Kaynak: ANKA

Cumartesi Anneleri, İçişleri Bakanı, İnsan Hakları, Cumartesi, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumartesi Anneleri'ne Adalet Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
“Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı

15:13 12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
22:58 Şevval İlayda Tarhan’dan tarihi başarı Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
22:51 Bursa’da yangın 50 dönümlük alan kül oldu Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu
22:45 Gerçekleşirse turu getirir Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:52 Çorum’daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi Çorum'daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
21:31 Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 16:24:36. #7.11#
SON DAKİKA: Cumartesi Anneleri'ne Adalet Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.