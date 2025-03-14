Cumartesi Anneleri'ne Adalet Talepleri

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake, Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta buluşmasıyla ilgili davada beraat kararı verilmesinin ardından, "Cumartesi Anneleri/İnsanları zorla kaybedilen yakınları için adalet talep etmek üzere her Cumartesi Galatarasay Meydanı'nda toplanma hakkına sahiptir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı meydandaki süregelen tüm kısıtlamaların derhal ve kalıcı olarak kaldırılmasını sağlamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dissanayake, gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması için 30 yıldır mücadele eden ve 2018 yılındaki 700'üncü Cumartesi Anneleri buluşmasında polisin müdahalesiyle karşılaşan 46 kişi hakkında verilen beraat kararını değerlendirdi. Dissanayake, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumartesi Anneleri'nin 700. barışçıl toplanmasının çevik kuvvet polisi tarafından şiddetle dağıtılmasından yaklaşık yedi yıl sonra protestoya katıldıkları için yargılanan 45 kişi nihayet beraat ettirildi ve çektikleri eziyete son verildi. Bu dava hiç açılmamalıydı ve yıllar boyunca sürüp gitmemeliydi.

Yetkililer, uzun yıllardır beklenen bu karardan gerekli sonucu çıkarmalı: Cumartesi Anneleri/İnsanları zorla kaybedilen yakınları için adalet talep etmek üzere her Cumartesi Galatarasay Meydanı'nda toplanma hakkına sahiptir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı meydandaki süregelen tüm kısıtlamaların derhal ve kalıcı olarak kaldırılmasını sağlamaya çağırıyoruz.

Cumartesi Anneleri ve destekçileri, 1995 yılından bu yana bini aşkın Cumartesi boyunca barışçıl protestonun öneminin güçlü bir simgesi oldular. Baskı, şiddet, gözaltı ve yargılamalar karşısında dahi olsa bu hakkı savunmalıyız."