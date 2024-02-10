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Cumhur İttifakı'nın Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Kazımpaşa Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, yaptığı konuşmada, hazırladıkları projeler ve hayata geçirecekleri yatırımlarla Kazımpaşa bölgesini, cazibe merkezi haline getireceklerini, iş ve ticaret hayatını canlandıracaklarını söyledi.

Daha sonra Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kazımpaşa Birlik spor'u ziyaret eden Çelik, projelerini anlattı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Serdivan'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini destekleyeceklerini belirterek, "Spor, bir eğlence faaliyeti olduğu kadar insan hayatını disiplinize eden, gençlerimizi daha doğru ve planlı bir hayata teşvik eden bir araç. İlçemizde amatör sporların yaygınlaştırılması ve yalnızca gençlerimizin değil, her yaştan sakinlerimizin spora erişimini sağlama noktasında çalışmalarımızı artıracağız." diye konuştu.

Daha sonra model uçak tutkunlarını ve Gümüşhaneliler Derneği'ni ziyaret eden Çelik, dijital eğitim programlarıyla robotik kodlama, yapay zeka, siber güvenlik, veri analitiği, yazılım gibi alanlarda eğitim veren "Gençlik Atölyeleri"nin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi'nin düzenlediği 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na da katılan Çelik, Serdivan'ı, insanın ruhuna ve gönlüne hitap eden mekanlardan oluşan bir bütün olarak gördüklerini kaydetti.

Çelik, "Bu mekanların insan üzerindeki etkisinin de onu hissedebildiği, ona dokunabildiği ölçüde olduğuna inanıyoruz. Günümüzde özellikle dikey yapılaşma nedeniyle yükselen şehirlerimizde insan-mekan etkileşiminin giderek, azaldığını düşünüyoruz. Bu bağlamda, uzun süredir devam ettirilen yatay şehirleşme ve planlı imar uygulamalarına devam edecek, insan odaklı bütüncül bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.