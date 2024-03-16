Cumhurbaşkanı Erdoğan geçerken yola karanfiller attılar
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından kent merkezine gelişi sırasında karanfillerle karşılandı.
Miting alanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan AK Parti İl Başkanlığına geçti. Cumhurbaşkanının bulunduğu otobüsün geçişi sırasında ellerindeki karanfilleri yola atan gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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