Cumhurbaşkanı Erdoğan geçerken yola karanfiller attılar

Çukurova Basketbol Mersin, Emlak Konut'u 93-80 yenerek galip geldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyet elde etti. ÇBK Mersin, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.