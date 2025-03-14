Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i Kabul Etti

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
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