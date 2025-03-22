Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile Görüştü

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi" denildi.