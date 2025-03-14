Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla "Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."