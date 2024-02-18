Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Siyasi parti ayırt etmeksizin tüm vatandaşlara seslendiğini söyleyen Erdoğan, ''Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.'' ifadelerini kullandı.

18.02.2024 19:08  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlara samimiyetle seslendiğini belirterek, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." dedi.

VATANDAŞA YEREL SEÇİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşım yaptı. Vatandaşlara seslenen Erdoğan, alternatifsiz olmadıklarını belirtti.

"CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZİN PARTİLERİNE YÖNELİK UMUTLARINI GİDEREK KAYBETTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN, ALTERNATİFSİZ DEĞİLSİNİZ"

Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.

"HEP BİRLİKTE ESASLI BİR DERS VERELİM"

"Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız. Sizin kaygılarınızı istismar edenlere… "Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz" dayatmasında bulunanlara… Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere... "Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.

Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere… Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mesut Gülmez: Haberini fotoğrafsız yapın bu şahsı görmekten artık midemiz bulanıyor. 316 74 Yanıtla
  • Cemal Hekim: tek LIDER syn RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALLAH seni basimizdan eksik etmesin 60 281 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Asıl sen konuştukca gelecekle ilgili hiç bir umudum kalmıyor malesef halimiz ortada. 267 29 Yanıtla
  • Necati Kaya: Önce yerelde sonra genelde hüsrana ugrayacağı icin bunu bildiginden Cumhurbaskanliginida birakmis var gücünle değişik şeyler soylemeye devam ediyor. Kolay değil,bir giderse ne olacağı üç aşağı,beş yukarı belli. 252 29 Yanıtla
  • Cemal Hekim: Mesut gülmez BOŞ YAPMA askerlik arkadaşın mı burda klavye artistligi yapma bahsettigin CUMHURBASKANIMIZ 54 177
  • Mehmet Aytekin: Amin BaşkomutanımızRte 25 154
  • Esat Sönmez: Ne diyosun lüllük senin benim seçtiğimiz bir insan bu kadar yüceltmenin bir anlamı yok neyin kafasını yaşıyorsunuz 130 16
  • Necati Kaya: Mamanız kesilecek korkusu ile dünyevi şeylere Allahı ortak etme. 109 15
  • Arzum Baskara: Mecburen goruceksin her gun krali ;))) 2 4
  • Cemal Hekim: Ya sen ne yaşıyorsun hayal alemin nasıl bir seviyede tek secim kazanamamışsın karşısında ne yazıyorsun yazdıklarına kendinden başka kimse inanmaz burda anca LAK LAK LAK yazık la sana 2 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:26:06. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement