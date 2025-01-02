Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib'in milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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