Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib'in milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.