Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti.
Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.
Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?