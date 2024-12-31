Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi sakinleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıla saatler kala Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Şefkat Özel Bakımevine ziyarette bulundu. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti.
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