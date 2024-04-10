Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insanlık suçlarının hesabını verecek

Adana'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ramazan Balta'nın kullandığı otomobil ile diğer bir otomobil çarpıştı. Kazada, Ramazan Balta hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.