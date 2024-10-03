Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Görüşme 42 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün konutunda ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede 42 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli en son 25 Ağustos'ta Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya gelmişti.