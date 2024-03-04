Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız"
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şubat ayında düzenlenen operasyonlarda, 22 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, operasyonlarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı sigara ve kaçak çay ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise yasadışı yollardan giriş yapanlara yönelik 15 olaya müdahale edildi ve 22 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, bilişim dolandırıcılığı, dijital materyal incelemesi ve faili meçhul olaylara da müdahale edildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Japonya'ya 12-1, İsviçre'ye ise 11-6 mağlup olarak grup maçlarını tamamladı. Takım, 1 galibiyet 8 yenilgiyle 7. sırada yer aldı. Ukrayna, Çin, Güney Kore ve Japonya ise yarı finale yükseldi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Suruç ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin bölge halkının geleceğini ilgilendirdiğini belirtti. Bozdağ, ayrıca depremde hasar gören Ulu Cami'nin temel atma törenine katılarak caminin hayırlı olmasını diledi.
Karabük'te bir sitenin duvarından düşerek hayatını kaybeden Hande Ciğeroğlu'nun ölüm nedeni, yapılan araştırmada düşme sonrası kafaya alınan darbe sonucu olduğu belirlendi. Otopside darp, boğuşma veya silahla yaralanmaya rastlanmadığı tespit edildi. Ciğeroğlu'nun dengesini kaybederek düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
Çorum'un Dodurga ilçesinde iki su samuru görüntülendi.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda takım, teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti. Firuzağa Camisi'nin önünde vatandaşlarla bir araya gelen adaylar, Cihangir'de de esnafı ziyaret ederek destek istedi.
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