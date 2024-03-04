Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirterek, bu yazın sonunda Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamış olacaklarını ifade etti.

04.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız"

Kaynak: AA

Irak, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. - Son Dakika
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