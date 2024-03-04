Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz.

Kayseri'de Jandarma Ekipleri 22 Düzensiz Göçmen Yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şubat ayında düzenlenen operasyonlarda, 22 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, operasyonlarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı sigara ve kaçak çay ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise yasadışı yollardan giriş yapanlara yönelik 15 olaya müdahale edildi ve 22 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, bilişim dolandırıcılığı, dijital materyal incelemesi ve faili meçhul olaylara da müdahale edildi.