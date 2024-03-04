Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin birlik olmasına daha fazla ihtiyaç var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin birlik olmasına daha fazla ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) İslam aleminin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor"

04.03.2024 18:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) İslam aleminin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor"

Kaynak: AA

Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin birlik olmasına daha fazla ihtiyaç var - Son Dakika

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