Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin birlik olmasına daha fazla ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) İslam aleminin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor"
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İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüse binmek için durakta sıra bekledi. İnsanlar yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Yaşanan insan seli cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın üçüncü gününde satranç müsabakaları yapıldı. Hızlı takım kategorisinde 9 ülke, 12 takımla yarıştı. Polonya birinci, Ukrayna ikinci ve Kazakistan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'den katılan takımlardan biri 10'uncu, diğeri ise 12. oldu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçta Balotelli'nin attığı golle Adana Demirspor galibiyete ulaştı. Federico Ceccherini ise kırmızı kart gördü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinliler, güvenli ve sıcak bir yuva arayışı içindeler. Refah kentinde yaşayan yüz binlerce Filistinli, İsrail'in saldırıları ve zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Battaniye, kışlık kıyafet ve ısınma araçlarından yoksun olan halk, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İsrail'in tehditlerinin artmasıyla birlikte Refah'a kara saldırısı düzenleme endişeleri de artıyor. Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bulmanın zor olduğunu belirten Filistinliler, savaşın sona ermesini ve evlerine dönmeyi umut ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Alibeyköy Lojistik Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkezin tarihi yarımadadaki trafiği azaltacağını ve yaya güvenliğini artıracağını belirtti. İmamoğlu ayrıca, Yenikapı'daki Emniyet Otogarı'nın Alibeyköy Lojistik Merkezi'ne taşınacağını söyledi. İmamoğlu, Küçükçekmece'deki halk buluşmasında da İstanbul'daki hizmetlerini anlattı ve destek istedi.
Isparta'da Temmuz 2023 tarihinden itibaren 18 ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı. Çalınan eşyaların bir kısmı depoda bulunurken, bazıları ise hurdacılarda satılmıştı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi ve ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Maçta Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Eyüpspor, Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan Uğur Demirok'un tedavisinin devam ettiğini ve ameliyat olma ihtimali bulunduğunu açıkladı. Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor, maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle saldırıyı kınadıklarını ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
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