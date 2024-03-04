Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin birlik olmasına daha fazla ihtiyaç var

İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler güvenli bir yuva arıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinliler, güvenli ve sıcak bir yuva arayışı içindeler. Refah kentinde yaşayan yüz binlerce Filistinli, İsrail'in saldırıları ve zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Battaniye, kışlık kıyafet ve ısınma araçlarından yoksun olan halk, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İsrail'in tehditlerinin artmasıyla birlikte Refah'a kara saldırısı düzenleme endişeleri de artıyor. Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bulmanın zor olduğunu belirten Filistinliler, savaşın sona ermesini ve evlerine dönmeyi umut ediyor.