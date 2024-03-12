Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailli yöneticiler Gazze'deki bebeklerin hesabını versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin"
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde, ittifakın beklenen başarıyı getirmediğini belirtti. Kavuncu, İstanbul'un kronikleşmiş problemlerini ulaşım, barınma, ekonomik sorunlar ve düzensiz göç olarak sıralayarak, bu konularda çözüm önerilerini detaylandırdıklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un deprem ve trafik sorunlarının finansman ve toplu taşıma eksikliği nedeniyle çözülemediğini vurguladı. Kavuncu, muhalefetin birlikte hareket etmesiyle bazı şeylerin değişebileceği düşüncesiyle yapılan ittifakın başarı getirmediğini gördüklerini ve milletin menfaatine uygun bir seçim politikası izlediklerini belirtti.
Adana'da uyuşturucu müptelası eşinden kaçıp sığındığı derme çatma çadırda yaşamaya başlayan kadına, Yüreğir Kaymakamlığı destek olacak. Aileye Sosyal ve Ekonomik Destek sağlanacak, ev yerleştirme çalışmaları yapılacak ve çocukları için eğitim planlaması yapılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir etkinlikte Filistin meselesine değinerek, Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğini belirtti. Özel, Filistin'e barış gelmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için mücadele edeceklerini söyledi. Ayrıca, temiz siyaset diliyle hareket edeceklerini ve kutuplaşma iklimini beslemeyeceklerini vurguladı.
Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'ta meydana geldi. İşçilerin fark ettiği yangına mahalle sakinleri müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra binanın diğer katlarında kimsenin olmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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