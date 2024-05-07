Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni resmi törenle karşılayacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni resmi törenle karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri\'ni resmi törenle karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni düzenlenecek. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

07.05.2024 03:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.30/18.15/19.00)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni resmi törenle karşılayacak - Son Dakika

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