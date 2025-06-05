Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Malezya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Malezya işbirliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti.