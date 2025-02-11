Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e TOGG Aracı Teslim Etti

Güncel

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim' TOGG teslim etti

PUTRAJAYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e TOGG aracı teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e TOGG aracı teslim etti. aracın teslim töreninde Malezya'ya özgü halk dansları gösterisi yapılırken Malezya ve Türkiye bayrakları taşıyan Malezyalı çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.